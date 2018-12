"Ce show va être très festif et avec beaucoup de chansons de Noël, assure la chanteuse américaine de 48 ans dont le All I Want For Christmas Is You Tour passera par Forest National ce 14 décembre. Il y aura aussi quelques vieilles chansons de mon album Merry Christmas (1994, NdlR) et de grands moments familiaux sur scène. Je suis très excitée par les nouveaux costumes. Ce sera vraiment une superbe expérience juste avant les vacances de Noël !"

Noël semble un incontournable pour vous. Comment expliquez-vous le succès de votre tube All I Want For Christmas Is You ?

"Noël a toujours été très important pour moi. [...]"

(...)