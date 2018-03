Après Bruxelles, Liège ! Les amateurs du concept Into the Dark trépignent déjà d’impatience…

En effet, le 28 mars prochain, dans un lieu encore tenu secret, la Boiler Room va bouillir de nouveau dans le plat pays. Le concept venu tout droit de Grande-Bretagne a déjà sévi en octobre dernier du côté de Bruxelles. Succès retentissant. Mais à part le nom et la date de la nouvelle ville qui accueillera ce DJ techno de renommée mondiale (cette tournée comprendra 8 soirées secrètes, dans 8 villes européennes avec 8 DJ de renom), rien ne filtre. Boiler Room a pour principe de ne révéler les noms et lieux de la fête que le jour de l’événement.

Les noctambules qui auront la chance de participer à ces concerts - tirés au sort via inscription sur boilerroom.tv - vont donc vivre un moment unique. Pour les autres, il est possible de suivre l’événement en live partout dans le monde. Ou le MTV d’aujourd’hui, en mode techno… et dans le noir. Into The Dark est en fait une nouvelle plate-forme de streaming dédiée à l’intrigante obscurité de la nightlife underground partout en Europe via la techno et le street art. " En commençant par la Belgique, l’Autriche et la France, assure le communiqué, l’expérience emmènera le public à travers un voyage de découvertes au sein de la nightlife la plus vivante d’Europe."