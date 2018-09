Renaud ne va pas bien. L'interprète de "Toujours vivant, toujours debout", aurait été admis de force dans un hôpital du sud de la France, écrit le magazine Ici Paris, dont le contenu a été relayé par nos confrères de Sudinfo.

Ces derniers décrivent son arrivée à l'hôpital. Le chanteur semblait "comateux", "luttait pour s'exprimer" et était "à peine conscient". Autant de descriptifs qui inquiètent les fans...

Fin août, de tristes nouvelles filtraient déjà concernant l'état de santé de Renaud, à travers la presse française. À l'époque, le magazine Oops déclarait qu'il ne lui restait que trois mois à vivre. En cause? "Ces abus d’ivresse [qui] auraient fini par avoir raison de sa santé, et surtout de son foie. Atteint d’une cirrhose, une maladie irréversible et incurable, l’interprète de Mistral Gagnant n’en aurait plus pour très longtemps."