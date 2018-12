"DH Radio, c’est le plaisir de la musique… aussi en live." En effet, après Ed Sheeran, Bruno Mars, Indochine, Maître Gims, U2 et Slimane, c’était au tour de Christine and the Queens d’enchanter deux nouveaux lauréats du concours organisé par la station. Celui-ci comprenait non seulement le concert de Christine and the Queens, mais aussi le trajet Thalys et un séjour de deux jours et une nuit à Paris. Et c’était aussi l’occasion pour votre journal de les suivre dans la Ville Lumière afin de recueillir leurs impressions à chaud (à voir en vidéo sur dh.be!).

"En plus, on a eu de la chance avec la météo !" , se réjouissent encore Marlène et Nicolas, ce couple de quadra originaires de Mons (Hornu). Passionnés de musique depuis toujours, ce sont des habitués des concerts, à propos desquels ils ont des anecdotes à la pelle à raconter ! Depuis qu’ils se sont rencontrés il y a treize ans, dès qu’ils en ont l’opportunité, ils vont voir leurs artistes préférés en live. Et ceux-ci sont nombreux. "Dernièrement, on est allés voir Mariah Carey à Forest National et on a été complètement bluffés par sa prestation", racontent-ils, tout en profitant de leur séjour parisien pour voir la tour Eiffel, Notre-Dame de Paris ou encore l’exposition "On the Wall" consacrée à Michael Jackson et présentée au Grand Palais. "Elle nous a emportés dans une véritable tornade de Noël ! Un concert marquant."

(...)