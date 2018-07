Maurane chante Brel

Réponse à la rentrée, sachant qu’au moment de sa mort en mai dernier, rien n’était encore finalisé pour ce disque. Des enregistrements en studio avaient bel et bien été réalisés mais encore aucun arrangement ni autres mixages.

Deux mois après la disparition de l’interprète dea révélé que. Cette sortie, on la doit d’abord à la fille de notre regrettée chanteuse, Lou Villafranca, qui s’est battue pour exaucer le dernier rêve de sa maman., assure le magazine.Belle preuve d’amour d’une jeune femme de 24 ans vis-à-vis de sa mère partie trop tôt et qui rêvait de concrétiser cet hommage à notre Grand Jacques. C’était d’ailleurs l’une des raisons ayant motivé son retour sur scène après deux ans d’absence. C’était lors de la fête de l’Iris, à Bruxelles. Le lendemain, le 7 mai dernier, Claudine Luypaerts de son vrai nom, décédait brutalement d’une crise cardiaque. Il s’agit de la cause officielle de sa mort, le parquet de Bruxelles ayant classé le dossier (").Alors qu’au lendemain du décès de Maurane,révélait que cet, on apprennait jeudi que le projet sortira finalement bel et bien, à titre posthume donc. Un disque qui devrait faire la part belle à la sobriété selon les informations du quotidien hexagonal.