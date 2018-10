"Je suis désolée, j’ai des allergies incroyables pour le moment. S’il vous plaît, n’écrivez pas que je chante bien mais que j’ai une voix horrible quand je parle", nous lance Sasha Spielberg dans un grand éclat de rire. À 28 ans, la fille de Steven sort Facepaint, un premier EP électro-pop réussi, intimiste, et définitivement inclassable. "Ah, les amis de mes parents n’arrêtent pas de me demander quel genre de musique je fais, mais pour eux, le monde se divise entre le rock et la pop (rires). Alors c’est difficile à expliquer."

Dans un premier temps, héritage familial oblige, la cadette de la famille Spielberg se lance dans le cinéma. "C’était tout à fait naturel, ma mère était actrice, ma sœur était actrice, et mon père me faisait tourner dans ses films."

(...)