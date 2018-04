Il y a 30 ans, la Belgique était le centre du monde pour les adeptes de la musique électronique. Sortie d’on ne sait pas très bien où - du club bruxellois l’Ancienne Belgique, dit-on - la new beat a, quelques années durant, tout balayé sur son passage. Chez nous bien sûr, mais aussi bien au-delà de nos frontières. À l’époque, au mitan des années 80, des hordes de voitures pleines à craquer prenaient la direction de Bruxelles mais surtout d’Anvers et de Gand devenus les épicentres d’un phénomène hors normes en ce temps au centre duquel on retrouvait une musique dansante lente et froide…