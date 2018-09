"Laeticia Hallyday retrouve la parole quand il y a du pognon à gagner !" ; "Quel mauvais goût de faire de la promo de Johnny via son compte ! Aussi mauvais goût que le titre de l’album, boycott !" ou encore "Il est où le pays de l’amour ? En France, Los Angeles ? Saint-Barth ? Mais pas dans son cœur… en déshéritant deux de ses enfants, il faut croire que l’amour avait quitté son cœur…" Voilà le genre de commentaires que l’on retrouve sur la page Facebook de Johnny Hallyday à la suite du changement de photos (en une pochette de son album posthume, Mon Pays c’est l’amour , dont la sortie est prévue ce 19 octobre) sur son compte Facebook.

© AFP "Johnny Hallyday a changé sa photo de profil", pouvaient lire, jeudi soir dernier, plusieurs fans du rocker dans leur fil d’actualité sur Facebook (et aussi sa photo de couverture !). De quoi faire rugir les partisans du lion. Le chanteur, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, n’avait logiquement plus donné signe de vie sur ses différents réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) depuis sa mort. Mais, surprise, dans les heures qui ont suivi l’annonce de la date de sortie - mais aussi le titre et la pochette - de son album posthume, tous ses comptes ont été mis à jour avec une nouvelle biographie, de nouvelles images de profil et des photos publicitaires pour promouvoir la sortie de ce disque, dont sa veuve Laeticia en est la directrice artistique.

Si certains fans comprennent pourquoi cet album est mis en avant sur le compte du Taulier ("N’en déplaise aux haineux, respectez votre idole, j’écouterai l’album qu’il nous a préparé avec amour"), d’autres crient au scandale. En effet, c’est Laeticia Hallyday en personne qui assurera la promotion - avec des conditions très strictes imposées aux journalistes et entourée de deux gardes du corps car la veuve craint pour sa sécurité depuis les polémiques sur l’héritage de Johnny - de ce disque en octobre prochain en France. Si certains fans y voient un sacrilège ( "cette pochette ne me plaît pas, il a une tête trop triste, j’aurais voulu qu’il nous sourie une dernière fois… et le titre n’est pas du tou t rock’n’roll " ), Laeticia a commenté cette photo d’un "Parce que l’amour est plus fort que tout".

Quant à l’audience qui doit décider de la compétence ou non du tribunal de Nanterre pour trancher la question de la succession de Johnny Hallyday, initialement fixée au 22 novembre, elle a été repoussée au 30 novembre.