Âgée de 25, la mannequin tchèque Tereza Kacerova a mis en lumière la relation, jusqu'ici tenue secrète, qu'elle entre entretenait avec la star des dancefloors décédée le 20 avril dernier et qui a suscité un vif émoi à travers le monde.

"J'ai passé les derniers jours à attendre de me réveiller, espérant que quelqu'un me dise que ce n'était qu'une blague, qu'une horrible erreur. Je pense finalement avoir réalisé que je ne te verrai plus jamais" commence-t-elle dans ce courrier diffusé sur son compte Instagram.

"Les premiers jours, j'ai harcelé tes amis, leur demandant des preuves, j'ai cherché sur Google des articles disant qu'ils avaient tous tort. A chaque fois que je voyais les mots "RIP" et "Avicii" ensemble ou une date de décès, j'étais choquée. (...) Ça n'avait aucun sens."

"Je ne me réveille plus avec ton épaule sur ma poitrine et Luka [Ndlr. le fils de la mannequin] sur mon épaule. A la place, je me réveille brusquement chaque matin, pleine d'angoisse et mon cœur battant la chamade. Essaie-t-il de battre deux fois plus pour nous deux ?" poursuit la compagne secrète de Tim Bergling, avec qui elle envisageait de fonder une famille.

Pleine de questions et en détresse, la mannequin avoue également être "aujourd'hui effrayée à l'idée d'allumer la radio au cas où l'un des titres est diffusé, effrayée aussi de parler aux gens au cas où ils lancent une conversation à ton sujet."