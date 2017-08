Les prévisions promettaient un Ronquières Festival sec, mais la pluie a fait une entrée remarquée en début d'après-midi. Si les beatboxers de Berywam ont joué sous des nuages menaçants, les Brainois de Keep Yourself Alive ont été baptisés. Une grosse averse est venue jouer les trouble-fêtes durant la performance des rockers. Une bonne partie du public a trouvé refuge sous le plan incliné. D'autres ne se sont pas laissés démonter et ont continué à danser sur les riffs endiablés.

Pour l'heure, le ciel reste bien gris. Quelques averses pourraient encore saluer le Ronquières Festival ce samedi, mais globalement, on peut espérer un temps relativement serein pour le week-end.