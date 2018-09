Mon pays, c’est l’amour sortira le 19 octobre. Warner a levé le voile sur le visuel du disque

Mon pays, c’est l’amour, l’album posthume de Johnny Hallyday sortira le 19 octobre et le visuel de sa pochette a été dévoilé ce jeudi par la maison de disques Warner. Sobre et lumineuse, la photo en noir et banc montre Johnny en polo clair et jean, photographié dans une rue déserte. Il apparaît tel qu’il était au crépuscule de sa vie, avant que la maladie ne le cloue définitivement au lit.

Le disque à venir a été enregistré entre Paris et Los Angeles. Il comportera dix titres mis en boîte par Yodelice et les musiciens qui entouraient Johnny pendant ses dernières tournées.

L’ensemble des titres ont été validés par le chanteur avant sa disparition le 5 décembre dernier. Il y en a dix et ils sont décrits comme très rock, très bruts. Pari ceux-ci : J’en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu’un homme, Made in rock’n’oll ou encore Back in L.A.

La parution de cet album mettra fin au parcours plus que chaotique de cette plaque enregistrée alors que le Taulier était déjà affaibli par le cancer des poumons qui l’a emporté. On se souvient de la polémique soulevée autour de lui après la divulgation du testament de Johnny qui privait ses enfants David Hallyday et Laura Smet.