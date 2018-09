Musique La série belge à succès est diffusée dans 80 % de la planète, notamment grâce à Netflix. La saison 2 suit le même chemin

Jeudi 6 septembre, 19 heures, Grez-Doiceau, commune de l’Est du Brabant wallon est le théâtre d’une première. Une première mondiale, s’il vous plaît : la diffusion des deux premiers épisodes de La Trêve saison 2, la série belge au succès exceptionnel. Car aujourd’hui la série imaginée par Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust et Matthieu Donck est aujourd’hui diffusée dans 80 % de la planète ! En France, bien sûr. En Suisse, sur la VRT, mais aussi aux Pays-Bas, en Irlande, en Pologne, en Islande, en Russie, dans l’Europe de l’Est, l’Asie.

Le fait d’être diffusée par Netflix n’est évidemment pas pour rien dans ce raz de marée. Car depuis le géant de la VOD (vidéo à la demande) a lui aussi flairé la bonne affaire. Résultat : une diffusion au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. En version originale de surcroît, un fait très rare dans le chef des Américains ! À la RTBF, co-producteur du programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et Proximus, on nous glisse que la seule diffusion doublée concerne l’Allemagne.

(...)