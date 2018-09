Interviewer Lady Gaga, c’est un peu comme jouer avec le feu ou avec une grenade dégoupillée. On s’attend toujours en effet à un retour de flamme ou à ce qu’elle vous explose en pleine face. Longtemps incontrôlable, hyper imprévisible dans le sens où la provoc a été pendant des années son modus operandi, le phénomène de la pop internationale décalée et décalquée a pourtant décidé de changer de registre. Finies les divagations, finies les tenues trashy. La raison de cette métamorphose tant intérieure qu’extérieure, on la doit à un homme : Bradley Cooper. En tout bien tout honneur précisons-le. Pour son premier film en qualité de réalisateur, le bogosse cherchait une tête d’affiche. Son choix s’est donc porté sur Lady Gaga. Et quand un bleu de la caméra rencontre une novice au cinéma, cela donne A Star is Born - Une Star est née.

Ce film retrace l’histoire de Jackson Main, célèbre chanteur de country, en perte de popularité et soiffard patenté interprété par Bradley Cooper. Le crooner sur le déclin fait la rencontre d’Ally, jeune chanteuse au talent prometteur et joué par Madame Gaga. Seulement voilà, une seule qualité lui fait défaut, elle manque terriblement de confiance en elle. Qu’à cela ne tienne, le chanteur en perte de vitesse réussira à combler ce handicap et finira même par porter sa protégée au sommet. Forcément, ces deux-là ne vont pas se contenter de pousser la chansonnette…

La B.O de ce long-métrage a bien évidemment été composée par Lady Gaga, en collaboration avec le producteur Mark Ranson.

(...)