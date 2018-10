Entre Laura Pausini et notre pays, la bonne entente ne date pas d’hier. Elle s’est installée il y a tout juste vingt-cinq ans alors que la jeune italienne, originaire du petit village de Solarolo (Emilie-Romagne), passait en boucle à la radio avec son premier titre La Solitudine. Un tube, en tête des chansons les plus écoutées du plat pays. "La Belgique est l’un des pays qui m’a permis de chanter ma musique, à m’ouvrir ses portes, alors que je n’étais pas encore connue", se souvient la chanteuse de 44 ans au sourire communicateur.

Un quart de siècle plus tard, cette dernière chante toujours son titre phare mais est loin de se sentir seule. Ses fans l’acclament aux quatre coins du monde. Nombreux sont ceux qui l’accueilleront, ce dimanche soir, dans la salle mythique de Forest National à l’occasion de son Fatti Sentire Vorld Tour. Démarrée à Rome, en juillet dernier, cette tournée s’adapte aux pays visités. "Le show sera pratiquement identique à celui de Rome. J’y modifierai seulement deux chansons pour coller davantage à ce qu’attend le public belge. Je chanterai, par exemple, On n’oublie jamais rien, on vit avec, mon duo avec Hélène Segara, parce que je sais qu’il avait bien fonctionné chez vous. En Italie, par contre, je ne l’aurais pas chanté parce qu’il n’est pas connu. Comme chaque soir, depuis le début de la tournée, j’inviterai une personne du public à partager avec moi une chanson sur scène."