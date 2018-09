À l’occasion de sa tournée dans les églises et cathédrales - qui passera par la Belgique -, Laurent Voulzy nous révèle son étonnant rituel d’avant et d’après concert...

Celui qui se sent “toujours débutant” à 69 ans débarque bientôt en Belgique pour sa tournée particulière dans des lieux de cultes, comme à l’époque de son album Lys&Love. De son rituel aux bougies avant d’entrer sur scène à son vin de messe bien à lui en sortant de concert, l’interprète de Rockollection (écrit par son comparse de toujours Alain Souchon) se sent avant tout “Belge de cœur.” “Si Alain Souchon boit de trop, il est malade… et moi aussi, confesse Laurent Voulzy qui admet ne jamais être tombé du côté obscur du show-business. Sinon, on picolerait terrible (rire) ! Non mais, ça ne m’attire pas de me déchirer complètement. J’aime bien boire un verre de vin après une séance de studio ou un punch à table. Un vin ou une bière le soir, ça me plaît mais je n’ai pas le goût de plus. Et pourtant, j’en connais des chanteurs qui ont besoin de boire plus et même, certains en ont besoin pour créer. Ce qui est bien pour les gens qui les écoutent mais mauvais pour leur foie… Nous, on n’est pas tomber là-dedans et pourtant on aurait pu ! Certains sont passés par des périodes de drogues douces et même dures mais moi, je ne suis pas tombé là-dedans du tout. Et pourtant, j’en ai connu des Keith Richards mais je ne donnerai pas de noms (sourires) !”

Note : La tournée des églises et cathédrales de Laurent Voulzy passera par Arlon (église Saint Martin les 18/10 et 8/11), Liège (église Saint Jacques le 19/10), Namur (cathédrale Saint-Aubain les 20 et 21/10), Bruxelles (basilique de Koekelberg le 9/11), Mons (église Sainte-Walburge le 4/4), Huy (à la collégiale le 5/6) et Nivelles (collégiale Sainte-Gertrude le 6/6). Infos et réservations : ticketnet.be/fr ou via Night&Day et la FNAC.