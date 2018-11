La chanteuse américaine Lauryn Hill, actuellement en tournée européenne, a présenté mercredi ses excuses à ses fans sur Twitter à la suite de retards conséquents lors de ses concerts à Paris et Bruxelles.

L'ex-membre des Fugees a débuté son concert à Bercy avec 2h30 de retard et avec près d'une heure à Forest National. "Chères Bruxelles et Paris, nous nous excusons pour le démarrage tardif. Nous sommes en train de travailler sur les petits problèmes liés au déplacement de la production en Europe, avec le décalage horaire et les restrictions liées à l'extinction des feux; nous avons été confrontés à plusieurs défis pour ces premiers concerts", a tweeté Lauryn Hill. "Merci Beaucoup de votre amour", écrit-elle en français en leur donnant rendez-vous pour le concert suivant. "C'est avec une profonde gratitude que je monte sur scène pour faire découvrir un album qui compte beaucoup pour tant de personnes. Merci pour votre présence, votre soutien et votre patience. Nous sommes excités par cette tournée européenne", a écrit la chanteuse à l'intention de ses fans.

De nombreux fans ont été déçus par les premiers concerts de la tournée à l'occasion du 20e anniversaire de son album de rap pionnier "The Miseducation of Lauryn Hill". Certains ont appelé à ne pas se rendre aux concerts. D'autres ont demandé le remboursement de leurs tickets sur les réseaux sociaux. A Paris, la star, connue pour ses nombreux retards, est arrivée sous les huées sur scène à 22h30.