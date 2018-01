Le Belge écoute de la musique en moyenne 17,2 heures par semaine, soit deux heures et demi par jour, selon un sondage de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) réalisé en 2017.

La moyenne dans les treize marchés de musique principaux est de 15,1 heures par semaine, souligne mardi la Belgian Entertainment Association (BEA) Le sondage de l'IFPI intégrait pour la première fois la Belgique. Il a également été mené en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Australie, Corée du Sud, au Canada, Mexique, Japon, Brésil et aux Etats-Unis.

En Belgique, le groupe d'âge 55-64 ans consacre le plus de temps à la musique, à savoir presque trois heures par jour ou 20 heures et demi par semaine. Suivent les 45-54 ans avec 18,1 heures par semaine, les 16-24 ans avec 16,5 heures, les 35-44 ans avec 16,1 heures et les 25-34 ans avec 15,2 heures, relève la BEA.

Les chiffres montrent par ailleurs que la radio est la source la plus populaire. Elle représente 47% de la musique écoutée, soit nettement plus que la moyenne des treize marchés principaux (29%). Suivent les achats physiques (16%), le streaming via YouTube (12%), le piratage (6%) et le streaming audio payant (5%).

Dans les autres marchés, derrière la radio figurent les achats physiques (20%), le streaming via YouTube (14%), le streaming audio gratuit (7%), payant (7%) et le piratage (7%).

Au total, 632 personnes écoutant de la musique entre une et septante heures par semaine ont été interrogées en Belgique pour ce sondage.