Le crooner de 43 ans sort un ultime album intitulé "Love" le mois prochain et tire sa révérence. Il souhaite se consacrer à son jeune fils qui a récemment vaincu sa maladie.

" L'interview qu'il a donnée aufait figure d’épitaphe pour la carrière artistique de Michael Bublé. À 43 ans, le crooner canadien raccroche le micro avec la sortie le mois prochain de son dernier album sobrement baptisé "Love". Une déclaration d'amour à sa famille et surtout à son jeune fils, Noah, diagnostiqué du cancer du foie en 2016, et qui est actuellement en phase de rémission. "", a poursuivit le chanteur.

L'épreuve a laissé des traces. Après son épouse, la chanteuse argentine Luisana Lopilato qui avait également cessé ses activités pour se consacrer à l'enfant, l'artiste fait aussi un pas de côté. Quatre fois sacré grammy awards, l'interprète de Come Fly With Me va désormais se consacrer à sa femme et ses deux enfants, convaincu de satisfaire ses nombreux fans avec son meilleur album. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir le résultat.