Ce lundi soir, le chanteur Gary Meskil, a été victime d'un vol et d'une tentative de meurtre à Bruxelles. C'est ce que le groupe Pro-Pain a annoncé sur son compte facebook.

"On lui a volé son argent, sa carte de crédit, son passeport. On l'a frappé à la tête avec un pic à glace et ensuite attaqué par un gang d'individu. La police a confisqué plus d'une arme et a établi l'identité de certains suspects. Gary a été admis aux urgences après un traumatisme crânien. Il souffrait de fractures diverses et d'hémorragie. Son état est stabilisé, il tente de récupérer. Mais d'autres opérations seront nécessaires."

Les concerts du 7 juillet à Roeselare et du 8 juillet à Osnabruck sont officiellement annulés.

Le parquet fédéral a confirmé qu'un homme de nationalité américaine a subi de graves blessures, surtout à la tête, dans un débit de boissons, rue de Tournai, à Bruxelles.

"Le parquet de Bruxelles a ordonné plusieurs devoirs d’enquête notamment le passage du laboratoire de la police fédérale, une enquête de téléphonie et l’analyse des images de caméras de surveillance ainsi que l’audition de plusieurs témoins.

Un juge d’instruction a été requis du chef de tentative de meurtre et de vol à l’aide de violences ou menaces, en bande, la nuit, avec arme et est descendu sur le lieu des faits.

A ce stade, aucun suspect n’a été placé sous mandat d’arrêt et l’enquête suit activement son cours raison pour laquelle, dans l’intérêt de celle-ci, aucun autre commentaire ne sera effectué."