Humour et émotion étaient au rendez-vous lors du concert du chanteur britannique en clôture du festival Werchter Boutique ce samedi soir. Robbie Williams a offert un véritable show avec une troupe de danseuses, des musiciens, des décors et des surprises à l'appui.

Les 40.000 fans réunis sur la plaine ont d'abord aperçu un homme, de dos, sous un peignoir de boxeur. Quand il se retourne et que son visage apparaît sur les écrans sur les côtés de la scène, certains peinent à cacher leur étonnement. Le visage du chanteur semble gonflé. Mais voilà que Robbie Williams sort des atouts dont lui seul a le secret: un sourire charmant, une connexion sincère avec le public... et un kilt. Fidèle à lui-même, le Britannique a fait chanter le public et a lui-même offert une belle prestation vocale.

Dans un rythme millimétré, Robbie Williams a enchaîné ses plus grands succès comme "Feel", "Rock DJ", "Let me entertain you" et "Back for good". Assez tôt dans le concert, le chanteur a parlé de ses débuts dans la musique avec le groupe "Take that" et a naturellement évoqué la disparition de son ami George Michael. "Tu nous manques Georges", a-t-il exprimé avant de reprendre "Freedom" avec le public. Plus tard, Robbie Williams a également évoqué, non sans émotion, les attentats qui ont touché les villes de Manchester et de Londres cette année. "Regardez, nous sommes tous ici, nous sommes toujours là". Le chanteur a ensuite proposé d'adapter les paroles de la chanson "Strong" pour célébrer la force de la musique face à ces attaques. "You know, we're strong, we're strong. We still singing our songs", disaient les paroles affichées sur le grand écran.

© D.R.

Avant de chanter "I love my life", Robbie Williams a dédicacé la chanson au message positif à une maman dans le public qui tenait une photo de son bébé malade. Le chanteur a tout partagé, à 100%, avec un public définitivement sous son charme.

Les surprises du show

Connu pour son humour et son excentricité, Robbie Williams avait préparé de quoi amuser le public belge. Il a soudain demandé si quelqu'un voulait monter sur scène avec lui. Une jeune femme le rejoint et il demande au public de lui chanter "Happy Birthday", jusque là, rien de trop spécial. Mais ensuite, il l'a invitée à s’asseoir avec lui sur un banc pour chanter "Somethin' stupid", chanson qu'il a interprété avec l'actrice Nicole Kidman en 2001. "Je vais vous demander de mettre ce masque", dit-il à l'élue. Avec ce masque, la jeune femme se retrouve avec de grosses joues et un nez fin. Robbie Williams aurait-il osé déguiser son invitée pour se moquer de l'actrice, récemment la cible de critique pour avoir abusé de la chirurgie esthétique? C'est plus que probable. La scène n'en était pas moins cocasse.

Lorsqu'il observait la plaine devant lui, le Britannique a remarqué un écran indiquant l'accès aux toilettes pour les festivaliers. "Toileten... Oh toilets! You've got free toilets Belgium!". Tout au long du concert, le chanteur s'est amusé que son public ait droit à un accès gratuit aux toilettes, comme une victoire incroyable.

Peu avant la fin du concert, Robbie Williams a évoqué le moment où il a su qu'il voulait faire de la musique son métier. "Mon père chantait pour gagner sa vie. Il a chanté cette chanson et j'ai su que je voulais être chanteur également" a-t-il déclaré avant d'ajouter: "Je vous présente mon papa!". Voilà que "Daddy" Williams apparaît en costume chic pour interpréter "Sweet Caroline" de Neil Diamond. Une scène familiale touchante qui s'est terminé par les mots "I love you Daddy" du chanteur.

© D.R. La jeune fille invitée sur scène et "déguisée" en Nicole Kidman et Robbie Williams à côté de son papa.

Un show dansant

Le public, largement composé d'adultes néerlandophones, ne pouvait résister à l'envie de danser. Une envie transmise par les tubes entraînants du chanteur qui dansait aussi dans son kilt noir et par le show/défilé offert par la troupe de danseuses qui l'accompagnait. Un show de lumière également, de petits papiers volants dans le ciel et de feux d'artifice pendant "Angels", pour terminer le concert en beauté (voir vidéo en haut de l'article). Même si globalement le public n'était pas en furie pour ce hit planétaire, Robbie Williams a eu droit à une incroyable chorale.

Le Britannique, grand sourire, est finalement revenu une dernière fois sur scène pour une reprise de "My Way" de Claude François. "Am I still your son Belgium?" a-t-il demandé aux festivaliers avant de partir. Robbie peut se rassurer, le public s'est réjouit de son show. Le charme du Britannique opère toujours.