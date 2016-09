Le conseil communal de la Ville de Bruxelles rend hommage à Toots Thielemans

Musique





"La Ville de Bruxelles tient à rendre hommage à un grand musicien et un authentique Bruxellois. Toots Thielemans était doté d'un talent musical exceptionnel. Durant sa carrière, il joua aux côtés de quelques-uns des plus grands jazzmen, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Bill Evans, Frank Sinatra ou encore Ray Charles. Sa renommée internationale et sa vie aux Etats-Unis ne lui ont jamais fait oublier ses 'roots' à Bruxelles, sa ville natale, à laquelle il restait attaché. Toots était brillant, aussi bien en tant que compositeur, que comme interprète, en jouant de sa guitare et de son célèbre harmonica. Il nous laisse de très beaux souvenirs et un répertoire qui fait partie des grands classiques du jazz. Nous ne l'oublierons pas", a déclaré le bourgmestre Yvan Mayeur, dans une brève allocution prononcée à cette occasion.