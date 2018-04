L'artiste et DJ Avicii est décédé à l'âge de 28 ans, d'après les médias suédois. Il a été retrouvé à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman.

L'artiste était connu de la jeune génération et des amateurs de pistes de danse pour ses chansons telles que "Wake me up" et "Levels", mais aussi "Hey Brother".

Son attaché de presse Ebba Lindqvist a indiqué dans le quotidien suédois Dagens Nyheter que "c'est avec une grande tristesse que nous devons annoncer que Tim Bergling, connu sous le nom de scène Avicii, est décédé."

Sa responsable communication Diane Baron a, de son côté, parlé dans un communiqué. "La famille est dévastée et nous demandons à tout le monde de respecter leur vie privée dans ces moments compliqués. Pas d'autre déclaration ne sera faite."

Il avait encore été nominé cette semaine pour la cérémonie des Billboard Awards qui a lieu dans un mois, le 20 mai, dans la catégorie Top Dance / album électro.

D'un papa animateur audiovisuel et d'une maman actrice, le garçon naît le 8 septembre 1989 à Stockholm. Il a commencé, comme beaucoup de DJs de sa génération, en postant ses premières créations sur des sites d'amateurs de musique électro dès l'âge de 17 ans. Sous le pseudonyme 'Timberman', son succès est quasi immédiat.

Le DJ était également fan des Français de Daft Punk. Parmi les grands noms de la musique avec lesquels il a collaborés, Coldplay ou encore Madonna.

"J'ai toujours été dans la musique, et grandi avec des frères et sœurs plus âgés, expliquait l'artiste en 2011. J'ai aussi eu des tas d'influences différentes, qu'il s'agisse de mes goûts musicaux tels que Leeson MC et DJ Boonie. Il y a des tas d'autres personnes qui m'ont influencé, mais je pense que les plus grandes inspirations que j'ai eues en dehors de mon manager ont été la Swedish House Mafia et Eric Prydz ce sont eux qui, les premiers, m'ont poussé dans la musique house."

Il avait fait ses débuts sous le nom de Tim Berg en révélant un premier tube de renommée mondiale "Seek Bromance" en 2011. Son succès se confirme quand il sort le titre "Levels" la même année, un titre qui contient un échantillon sonore de Something's Got a Hold on Me d'Etta James.