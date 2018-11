Musique Misha Aznavour révèle qu'un album posthume avec des titres inédits de son père est en projet.

Dans un entretien à RTL qui sera diffusé ce mercredi, le fils de Charles Aznavour annonce que son père avait enregistré quelques nouveaux titres. "Il avait enregistré déjà 5, 6 titres quand on a fait l’album encore en 2016. Et d’autres étaient déjà en fait préparés, montés, arrangés, mais il n’avait pas les voix dessus donc oui peut-être qu’il peut y avoir un album qui pourrait se faire ou il y aurait 6 titres avec mon père et 6 autres titres qu’il aurait donné à des gens qu’il appréciait beaucoup."

Un film pourrait également voir le jour ainsi qu'une série d'animation.