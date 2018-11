Ce 5 décembre, Jean Vanobbergen sera en concert à Anderlecht à l’initiative du Rotary Club. Un événement présenté par Gérald Watelet (C’est du Belge !) et dont tous les bénéfices, y compris la rémunération du chanteur, seront reversés au profit des enfants handicapés de CREB2. "On n’en fait plus tellement, de concerts caritatifs. Mais les enfants ont toujours été ma petite corde sensible. Il y aura d’ailleurs un de mes petits protégés, un petit garçon handicapé avec qui je suis resté en contact. Tous les concerts que je fais, je demande tout le temps qu’il soit en première ligne devant la scène. C’est mon petit Jojo en chaise roulante." Tour d’horizon des souvenirs du Grand Jojo (en vidéo sur dh.be) et grand entretien au cœur de son havre de paix.

Serait-ce le genre de concert vers lequel vous voulez vous dirigez à l’avenir ?

"Pas forcément, cela s’est juste présenté. Mais un jour, j’ai fait une expérience assez positive. J’avais dans l’idée de faire quelque chose qui n’a rien à voir avec le chanteur, comme aller dans une école (il nous montre son album photo, NdlR) . Je ne viens pas en tant que chanteur mais comme professeur de morale. Je ne chante pas mais, eux, bien quand j’arrive. Je me mets au tableau, en leur parlant du mot merci - s’il existe encore dans leur vocabulaire - et on m’écoute. Je suis occupé à leur faire la leçon et ils sont tous habillés dans un costume de mes chansons. J’en pleure encore."

Prof Grand Jojo, une nouvelle vocation ?

(...)