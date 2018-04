Goal goal gooaal mis en boîte, le Grand Jojo nous a livré les secrets de fabrication de son single.

Comment est née cette chanson ?

"Les paroles me sont venues un peu en flash, très vite. Je venais de quitter mes musiciens après un concert et je suis rentré à mon hôtel à Tournai. Je me suis endormi avec en tête l’idée d’écrire quelque chose. J’écris souvent la nuit. Je me lève, ma femme me demande où je vais et puis elle comprend… J’ai pris une feuille de papier et le texte était terminé au bout d’une heure. Je démarre par une allusion à la fameuse formule de Jules César affirmant que de tous les peuples de la Gaule les Belges sont les plus braves. Je l’ai adaptée sur un ton footballistique."

(...)