Le groupe suédois a annoncé avoir enregistré deux nouvelles chansons.

C’est la surprise du jour. L’énorme surprise même. Abba a enregistré deux nouvelles chansons en studio, 35 ans après s’être séparé. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad l’ont annoncé ce vendredi dans un communiqué commun. Les deux titres devraient être dévoilés dans le courant de l’année.

Les quatre membres du groupe expliquent qu’un projet dans lequel ils sont impliqués a eu des conséquences inattendues. Il s’agit d’une tournée en hologramme programmée pour l’an prochain. Elle mettra en scène des versions numériques de chacun des quatre membres du groupe que Benny Anderson a surnommé des Abbatars, en référence au film Avatar de James Cameron.

"Nous avons tous les quatre senti qu’après 35 ans, il serait amusant de joindre à nouveau nos forces et d’aller en studio. Et c’est ce que nous avons fait, indique le communiqué d’Abba. C’est comme un peu comme si on avait appuyé sur Pause et qu’on s’était séparé le temps de courtes vacances."