Neuf jours déjà que le suicide de Chester Bennington, chanteur du groupe Linkin Park, a bouleversé le monde de la musique et des millions de fans à travers le monde. Après de multiples stars et les autres membres du groupe, c'est au tour de Talinda, l'épouse de Chester, de prendre la parole dans un long message empli de tendresse et de tristesse.













"Il y a une semaine, j'ai perdu mon âme soeur et mes enfants ont perdu leur héros, leur père. Nous avions une vie de conte de fées, qui a maintenant tourné en une tragédie shakespearienne. Comment aller de l'avant ? Comment ramasser mon âme brisée ? La seule réponse que je connais est d'élever nos bébés avec chaque once d'amour qu'il me reste. Je veux faire savoir à la communauté et aux fans à travers le monde que nous ressentons votre amour. Nous ressentons votre perte également. Il était brillant, une âme aimante avec la voix des anges. Maintenant, il n'a plus mal et chante ses chansons dans tous nos coeurs. Que Dieu nous bénisse tous et nous aide à nous tourner les uns vers les autres quand nous souffrons. C'est ce que Chester aurait voulu qu'on fasse. Repose en paix, mon amour. Pour toujours, Madame Talinda Bennington."





Talinda et Chester avaient trois enfants (le chanteur avait également trois autres garçons, nés de précédentes amours): Tyler Lee, 11 ans, Lily et Lila, 6 ans chacune. ils étaient mariés depuis 11 ans.