Attendu par des millions de fans ce vendredi (et même dans certains magasins français dès minuit 01 cette nuit), le 51e album de Johnny Hallyday oscille entre une rage de vivre et les confidences d’une rock star lors de son dernier souffle. Si sa voix reste intacte et toujours aussi puissante comme s’il allait reconquérir les stades, le Taulier touche par ses mots - et ses thèmes chers que sont la prison, l’amour et la mort - encore plus que par sa musique. Voici donc en détail, chanson par chanson, ce qui attend les aficionados du rocker parti voici presque un an. Dix titres, avec un interlude mystérieux au milieu, de 37 minutes et 29 secondes au total.

1. J’en parlerai au diable. D’entrée de jeu, Johnny cogne dur avec ce titre aux sonorités qui rappellent son tube Que je t’aime. Mais surtout en évoquant sa rédemption. "Si jamais on me dit que j’ai trahi, que j’ai menti, alors je ne me relèverai pas. Le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas." Ou encore cette réplique fatale, qui reste gravée dès la première écoute. "J’ai trop flirté avec les limites, je ne peux pas le nier. J’assumerai mes choix." Sans parler du refrain tonitruant. "J’en parlerai au diable. Si l’heure vient à sonner, il saura m’écouter. M’asseoir à sa table et dire ma vérité. Innocent et coupable. L’homme que j’ai été."

2. Mon pays c’est l’amour. Le titre qui aura donné celui de l’album car il s’agissait de la préférée de Johnny selon la maison de disque et son ancien manager. "Je viens d’un pays qui ne m’a jamais quitté, d’un pays où j’ai choisi de naître. Mon pays c’est l’amour." Avec son rythme endiablé, Johnny remonte dans le temps sur ce morceau des années 60 où il flirte avec la polémique sur sa véritable identité nationale entre Belge, Français ou Américain. Un titre qui "déménage" tant par son texte que par son peps épique.

3. Made in rock’n’roll. Adapté d’un titre de JD McPherson The Good Times Roll, bienvenue dans l’époque sixties de l’idole des jeunes. Du pur rock’n’roll comme il (on) l’aime, Johnny a cela dans la peau comme il le chante haut et fort. "Ce n’est pas l’argent qui me fera tenir en place, ce n’est pas le temps qui va user ma carcasse, le temps il se lassera avant moi."

4. Pardonne-moi. Poignant, Johnny revient avec une ballade amoureuse (envers Laeticia ?) qui virevolte vers le pardon avec son orchestration qui va crescendo. "Pardonne-moi si les silences au fond de moi m’ont rendu sourd. Si le volcan au fond de moi ne s’éteint pas. J’aimerais t’aimer comme il se doit" ; "Si tu rêvais d’un autre moi, comment pourrais-je tromper la mort quand elle me sourit ?" Ou encore ce refrain explicite : "Si je tombe, si je n’ai plus peur de faire mes adieux, dis-moi qu’aurais-je pu faire de mieux ?"

5. Un interlude instrumental mystérieux mais qui serait, selon son fidèle Yodélice, une déclinaison de "cordes et de cuivres arrangés" pour J’en parlerai au diable. Sans conteste le morceau le moins apprécié par les fans. "Mais c’est aussi cet aspect mystérieux qui fait la beauté de ce disque, souligne l’expert du rock Philippe Manœuvre. Les gens vont passer des années à l’écouter ce disque et à essayer de l’interpréter pour savoir si ces morceaux s’adressent à un tel ou un tel. Qu’il choque, touche ou surprenne, Johnny ne laisse personne indifférent."

6. 4 m2. Signé Miossec, ce titre évoque "le retour dans les cellules. Ce quatre mètres carrés et des poussières qui donne la mesure de ma misère". Un titre légèrement country avec une voix grave qui donne des frissons à son univers carcéral. "J’ai des désirs d’alcool, de descente en sous-sol" ; "Ce foutu pays de paix donne envie de tuer."

7. Back in L.A. Johnny Hallyday n’avait jamais caché son rêve américain. Le revoilà à plein tube dedans avec ce titre blues, entouré de chœurs, et en mode Rolling Stones. "I want you back in L.A./C’est ici que je t’aime" mais qui semble être aussi une déclaration d’amour cachée à sa Laeticia. "Je suis fou de ne pas m’être mis à genoux. J’ai tant de choses à me faire pardonner."

8. L’Amérique de William. Suite de la précédente, cette ballade country blues évoque ses roads trips en mobil-home dans les grands espaces des USA. Et rend hommage aux images du célèbre photographe William Eggleston.

9. Un enfant du siècle. "Le temps nous tue, que restera-t-il de nous ?" Une ballade rock enjouée qui lorgne vers sa période années 80 où il sort les guitares façon Toute la musique que j’aime. "Je t’aimerai comme hier, à m’en glacer le sang. Puisqu’on fait semblant, qu’on s’y habitue, à ne rien se dire du tout."

10. Tomber encore. Une chanson d’amour écrite par un fan du rocker, Boris Lanneau. Les solos de piano enlacent ses textes qui semblent une nouvelle fois adressés à Laeticia. "Fais-moi encore tomber, tomber amoureux fou, tomber à genoux, ce qui me rendra jaloux."

11. Je ne suis qu’un homme. Une ballade sombre mais qui claque par ses trompettes et sa montée orchestrale pour rappeler qu’il n’était pas immortel… Mais aussi et surtout un être humain avant tout, tant personnellement que professionnellement. Une belle sortie. "J’aurais voulu rester comme au premier jour mais je ne suis qu’un homme. Je suis à la recherche, encore, d’un remède au destin."