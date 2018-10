Combien d'argent seriez-vous prêt à mettre pour acquérir un objet jadis possédé par votre idole? Cette question basique peut très vite faire monter la valeur d'une chose et encore davantage quand elle a un jour été touchée des mains de Johnny Hallyday, le rockeur français dont la popularité n'est plus à démontrer.

Une réalité qu'Adeline Blondiau, l'ex-épouse de la star décédée il y a dix mois, n'ignore pas, puisqu'elle organisait une vente aux enchères ce samedi 20 octobre. Durant celle-ci, celle qui a partagé la vie de Johnny Hallyday entre 1990 et 1995, toutes sortes de choses étaient mises en vente, dont la robe portée lors de leur mariage, des blousons en cuir portés par l'idole des jeunes, un paquet de cigarettes de la marque Gitane et... un mégot de cigarette. Jetée sur un trottoir en 1996 par l'interprète d''Allumer le feu', la cigarette avait été conservée pendant plus de 20 ans par un fan.

Ledit mégot a été mis en vente à l'origine au prix de 50 euros, avant d'être adjugé au prix de 250€, soit 319 euros, tous frais compris. L'heureux nouveau propriétaire du mégot, qui a désiré garder son anonymat, s'est toutefois confié à nos confrères de RTL Info: "C'est un mégot de cigarette de Johnny, qui en sortant de son restaurant le "Balzac" en 1996, l'a jeté sur le trottoir. Il a été récupéré par un fan qui l'a gardé plus de 25 ans. Là, je viens de l'acquérir. C'est un grand plaisir. Je l'ai acheté à 250 euros. Ce n'est pas cher, mais pour vous ça peut faire cher pour un simple mégot, mais pour moi, c'est un souvenir. Ça n'a pas de prix. C'est inoubliable".