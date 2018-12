Nina Kraviz, Rusko et Mall Grab viennent alimenter la programmation électronique.

Après A$AP Rocky et Disclosure, c’est Orelsan qui annonce sa venue le jeudi 11 juillet 2019 au Dour Festival. C'est un doux euphémisme de dire qu'Orelsan a fait une bonne année. Après s'être réconcilié avec les mères de famille et avoir empilé les Victoires pour, 3e et meilleure plaque de sa décennie de carrière, Aurélien Cotentin rempilait avec "Epilogue" en novembre dernier. Onze titres inédits, marqués du sceau de son producteur fétiche Skread et toujours emprunts des mots (im)pertinents du rappeur caennais. Sortez, vos bagues et vos Kways, la Basse Normandie débarque à Dour pour vous ambiancer.

Du côté électronique, Nina Kraviz, Rusko et Mall Grab, habitués de Dour, viendront faire vibrer les nuits douroises jusqu’au petit matin. Autre confirmation en électronique, la New-Yorkaise d’origine coréenne Yaeji viendra quant à elle pour la première fois jouer sous les éoliennes. "On vous concocte également un énorme line up hip-hop où nous rajoutons dès à présent Flatbush Zombies, Josman, Moha la Squale et Jazzy Bazz", communique le Dour Festival.

L'organisation du Dour Festival profite de cette annonce pour rappeler que les premiers pass en early birds seront mis en vente sur la billetterie en ligne dès ce mercredi à 11h. Plus d'infos sur www.dourfestival.eu.