En matière de prestation scénique, U2 n’a de leçon à recevoir de personne. Le premier rendez-vous de la partie européenne de leur eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour en est la preuve. Dès le premier titre de la soirée, l’affaire était entendue, les quatre Irlandais allaient mettre le public de la Mercedes-Benz Arena de Berlin à leurs pieds. Le groupe a proposé un concert puissant entrecoupé de plages plus calmes, un peu comme si un tsunami avait déferlé sur la ville avec son alternance de vagues inarrêtables et de passages plus calmes annonçant la prochaine lame de fond à venir.

Trois scènes

Initiée aux États-Unis le 2 mai, cette tournée se veut être la seconde manche de l’iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour débuté en… 2015 et entrecoupé par la célébration des 30 ans de l’album The Joshua Tree. En témoigne la disposition de la scène qui est en tout point identique à celle qu’avait proposé le groupe lors de sa venue au Sportpaleis d’Anvers voici trois ans.

(...)