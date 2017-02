La 13e édition du festival de musique électronique Tomorrowland affiche complet, ont indiqué les organisateurs samedi soir. Seuls quelques tickets avec vol combiné sont encore disponibles pour cette double édition.

Le week-end dernier, une première phase de vente avait été organisée pour le public belge et pour l'étranger par la suite. Le succès avait été au rendez-vous et plus de la moitié des 360.000 tickets avaient été rapidement écoulés.

Le restant des places a été vendu à partir de ce samedi. "La vente a débuté à 17H00. A 18H00, tout était parti", a indiqué une porte-parole de l'événement. "Nous remarquons que la demande est encore plus forte que les années passées. Actuellement, il n'y a plus que quelques tickets Global Journeys (tickets incluant le transport et/ou le logement, NDLR)."

Le festival 2017 se déroulera sur deux week-ends, du 21 au 23 juillet et du 28 au 30 juillet à Boom, en province d'Anvers. Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies et Netsky font partie des têtes d'affiche.