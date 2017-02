Sorti le 15 novembre 1977, Saturday Night Fever fête cette année ses 40 ans. La bande originale du film du même nom qui a fait de John Travolta, vedette de la TV, une star planétaire, est également un monument de la musique. Il s’en est écoulé plus de 40 millions d’exemplaires. Le disque a trôné comme l’album le plus vendu de l’histoire jusqu’à la sortie de Thriller de Michael Jackson. Détail cocasse, le roi de la pop a reconnu s’être inspiré de Saturday Night Fever pour réaliser son disque historique ! À ce jour, Saturday Night Fever reste la bande originale qui a connu le plus grand succès.

La plupart des titres de la B.O. ont été des tubes, à l’image des incontournables Stayin’Alive, How Deep Is Your Love et Night Fever, mais aussi You Should Be Dancing. Des succès enregistrés dans l’urgence en France par les Bee Gees - les jumeaux Maurice et Robin Gibb et leur frère aîné Barry - à la demande de Robert Stigwood, leur manager, alors que le groupe travaillait sur un album qui ne verra finalement pas le jour.

par son succès, Saturday Night Fever a contribué massivement à la popularité du disco des deux côtés de l’Atlantique. Il a aussi propulsé le groupe au sommet en le consacrant stars des dance floor et des ondes radio. Mais les frères Gibb ne se sont pas contentés d’écrire des chansons pour eux-mêmes. Ils ont aussi contribué au succès d’artistes prestigieux comme Barbra Streisand, Diana Ross, Dolly Parton et Frankie Valli (Grease).

Récompensés à de nombreuses reprises pour leur contribution à la musique, les trois membres du groupe sont entrés au Rock’n’Roll Hall of Fame en 1997 avant d’être faits Commandeurs de l’Ordre de l’Empire Britannique en 2007.

Seule la mort a eu raison des Bee Gees dont le dernier album studio, This Is Where I Came In, date de 2001.

En 2003, Maurice Gibb, le chef d’orchestre de la bande et arrangeur principal, est décédé à 53 ans des suites d’une oclusion intestinale. En 1969, alors que le groupe se déchirait, il voulait entamer une carrière solo mais le premier album sous son nom, The Loner, ne verra jamais le jour.

En 2012, c’est Robin Gibb, la deuxième voix des Bee Gees après Barry, qui s’est éteint des suites d’un cancer. Il avait 62 ans.

Le seul membre du groupe encore en vie et toujours en activité, c’est l’aîné, Barry, 70 ans. Sex-symbol à la voix de fausset très identifiable, il fut désigné "séducteur de l’année" en 1969 en Angleterre et proclamé deuxième auteur-compositeur le plus important de l’histoire derrière Paul McCartney par le Livre Guiness des records. Il avait sorti un premier album solo en 1984 avant de surprendre tout le monde l’an dernier en publiant un deuxième disque sous son nom : In The Now co-écrit avec ses fils Stephen et Ashley.