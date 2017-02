Avant de connaître le succès dans la musique, Al Jarreau a travaillé dans le domaine social. Diplômé en psychologie du Rippon College dans le Wisconsin, le futur chanteur, qui se produit déjà les week-end avec le groupe Indigos, obtient un master en réhabilitation professionnelle à l’université de l’Iowa. C’est à San Francisco où il s’installe, qu’il exercera brièvement comme travailleur social avant de prendre la direction de New York et de connaître la carrière que l'on connaît.

Dans sa jeunesse, Al Jarreau était un féru de sport. S’il a un moment rêvé d’embrasser une carrière de joueur de baseball, ce sont pas moins de trois sports qui faisaient partie de son programme scolaire lorsqu’il était au lycée: le baseball, le basket et le cross country. Plus tard, il délaissera le basket afin de mieux pouvoir se consacrer à ses études.

La musique d’Al Jarreau a inspiré un ouvrage de littérature jeunesse signé Carmen Rubin et intitulé « Ashti Meets Birman Al ». Le chanteur en a écrit la préface.

En 1996, Al Jarreau est monté sur scène à Broadway pour interpréter le rôle de Teen Angel dans la comédie musicale « Grease ». Une expérience qui dura trois mois. En tant qu’acteur, on l’aura aussi vu dans « New York Undercover » et dans « Touched by an Angel ».

Al Jarreau a été le premier chanteur à remporter un Grammy Awards dans trois catégories différentes: jazz, R’n’B et pop.Au total, en 50 ans de carrière, il a remporté sept Grammy et un nombre incalculable d’autres récompenses.