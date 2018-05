Musique Le DJ avait été retrouvé mort le 20 avril dernier à Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman.

Les zones d'ombre qui planaient autour de la mort du célèbre DJ Avicii commencent à disparaître petit à petit. Retrouvé mort à Mascate (Oman) le 20 avril dernier, sa famille avait communiqué 6 jours après son décès que le compositeur de "Wake Me Up" était:" perfectionniste et extrêmement stressé, [mais] n’y arrivait plus et souhaitait juste être libéré."

Pour rappel, la police d'Oman avait déclaré qu'elle possédait toutes les informations sur la mort d'Avicii mais qu'elle refusait de les diffuser afin de respecter les volontés de la famille du musicien.

Tim Bergling, de son vrai nom, souffrait de stress excessif et avait mis sa carrière entre parenthèse pour se soigner et prendre du repos. Il était également sujet à de nombreuses crises d'angoisse et avait l'habitude de consommer beaucoup d'alcool pour calmer sa nervosité avant ses concerts.

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de sa mort. Selon TMZ, le Suédois s'est bel et bien suicidé. Plusieurs sources proches d'Avicii ont dévoilé quelques informations sur son décès. Dans sa chambre d'hôtel, il se serait ouvert les veines avec les éclats d’une bouteille de vin, provoquant une hémorragie.