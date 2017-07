Vous rêviez de participer à Tomorrowland cette année mais n’avez pas eu la chance de dégoter des billets ? Plug RTL vous propose de vivre le festival de musique électronique depuis chez vous, et plus précisément en face de votre téléviseur, dans le Week-end spécial Tomorrowland, ces vendredi, samedi et dimanche de 18 heures à 1 heure du matin.

Une aventure à suivre au rythme des interviews et reportages d’ambiance de David Antoine, Lucille Rochelet et Jill Vandermeulen. Une nouvelle expérience pour cette dernière qui est pratiquement une novice en matière de festivals. "Plus jeune, mes parents m’avaient interdit d’y participer parce qu’ils avaient peur de ce qu’il pouvait s’y passer. Puis, j’ai eu mes enfants et chaque grossesse m’empêchait de venir au festival pendant l’été", nous explique celle qui a commencé à fréquenter les festivals il y a environ deux ans.

Depuis combien de temps participez-vous à Tomorrowland ?

"J’y suis allée pour la première fois l’année dernière. Et, j’avoue que j’ai adoré. Pour moi, c’est le plus beau festival de Belgique. C’est un peu notre Disneyland Paris à nous. Les décors sont exceptionnels."

Y a-t-il un festival auquel vous rêveriez de participer ?

"Le Burning Man dans le désert du Nevada ! Je pense que c’est à faire une fois dans sa vie !"

Quel genre de festivalière êtes-vous ?

"Moi, je vis le festival à 100 %. Je me mets au plus près de la scène, dans la fosse, et je saute ! (rires)"

En deux ans, vous avez eu l’occasion de toucher un peu à tout sur RTL-TVI…

"Je suis très contente que RTL me fasse confiance et me permette de faire des choses très variées à l’antenne. Ici, je m’attelle aux interviews en français et en anglais ainsi qu’aux directs. C’est une très belle expérience."

Quels sont vos projets télé pour la rentrée ?

"Je continue mon boulot de speakerine et ma chronique sur I Comme , même si celle-ci subira quelques modifications à la rentrée. En ce qui concerne la France, en revanche, je n’ai toujours pas de nouvelles de la chaîne qui diffuse OFNI : l’info retournée . Bertrand Chameroy a, de son côté, été clair sur les réseaux sociaux : l’émission s’arrête. J’attends donc de voir s’ils veulent continuer l’aventure avec moi avec un autre projet ou pas. Ma chaîne Youtube Silentjill devrait en tout cas me faire revenir sur Paris où je vais normalement signer un contrat avec une boîte qui gère les Youtubeurs comme Gaëlle Garcia Diaz ou encore Anthony Lastella."

Ses 3 conseils pour "survivre" en festival

Des chaussures confortables

"Avant toute chose, il vous faut une paire de chaussures dans lesquelles on se sent bien parce qu’il faut se dire qu’en festival, on reste debout la plupart du temps. La dernière fois que j’ai été à Dour, j’ai marché 14 kilomètres. Inutile de vous dire que les talons sont donc à éviter !"

Des bouchons de bouteille

"Avant d’entrer dans les festivals, en général, les agents de sécurité nous enlèvent les bouchons de nos bouteilles. On doit donc se balader avec des bouteilles ouvertes. Ce n’est pas le top quand on veut vivre à fond son festival. Je conseille donc d’emporter avec soi des bouchons de bouteille de différents formats pour pouvoir les replacer par la suite. Et, n’oubliez pas, il est important de s’hydrater pendant le festival, surtout lors des grosses chaleurs !"

Un make-up ultra léger

"Il faut à tout prix éviter de se tartiner ou mettre des tonnes de mascara pour aller à un festival. On y reste bien souvent de 13 heures à 1 ou 2 heures du matin. Tout coule, on a du fond de teint sur nos vêtements. On n’a plus la même tête, quoi ! (rires) Je conseillerais donc d’opter pour un make-up plus léger, le strict minimum pour être bien dans sa peau."