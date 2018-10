Avant l’écoute en avant-première de l’album posthume de Johnny, la trentaine de fans invités étaient aussi bouleversés qu’à la sortie. " On a la joie de l’écouter mais aussi la tristesse", explique, ému, un aficionado avec son t-shirt floqué d’un Johnny, la légende. "C’est de savoir que c’est le dernier qui est le plus dur. On ne le verra plus sur scène… C’est presque un an d’impatience mais beaucoup d’émotions." © D.R.

C’est donc la boule au ventre que les fans privilégiés du Taulier ont pu assister à cette écoute privée à Paris. " C’est un mélange d’impatience et d’excitation, de crainte et d’appréhension, c’est assez difficile à exprimer." Mais l’envie de lui faire un bon accueil transparaissait chez tous, tant " il s’est donné jusqu’au bout pour nous !" Leur verdict ? Unanime. " Beaucoup d’émotions et beaucoup de plaisir ", confie Chris Evans, un chanteur fan de l’interprète d’Allumer le feu. "Je suis très heureux car c’est un super album, recentré sur ce que Johnny est vraiment. Très rock’n roll, avec des textes intelligents, très bien chanté et produit. C’est un album qui ne s’adresse pas qu’aux fans car c’est un grand album de rock français. Compte tenu des circonstances, il n’était pas évident qu’il puisse réaliser et même terminer ce disque. Cela aurait pu ressembler à quelque chose de recollé et ce n’est pas du tout le cas."

Erwan Masson, président du fan-club Bretagne de Johnny Hallyday depuis 44 ans nuance un peu ces propos. " Je ne dirais pas rock’n roll, je dirais plutôt entre les années 70 et 90. C’est un album de mots plus que de musique. Ce sont ses mots qui m’ont touché, son timbre de voix fait résonner des choses en moi. Cet album va donner du baume au cœur des rock’n rolleurs mais pas que… On aurait tant aimé le vivre avec lui sur scène ! C’est à la fois le dernier album mais pas la fin non plus… Johnny n’est pas mort, il dort. Je veux que ce soit un démarrage, je veux que son image persiste. On se l’est un peu approprié nous les Français mais rappelons qu’il est belge d’origine !"