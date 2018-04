Mamma Mia, ils sont de retour ! Qui ? Abba, pardi ! Avec Mamma Mia : Here we go again tout d’abord, le deuxième film tiré de la comédie musicale basée sur les chansons du groupe dont la sortie est programmée en juillet (avec Cher dans le rôle de l’improbable grand-mère). En concert ensuite, avec la reformation du groupe pour une prestation télévisée qui sera diffusée en mondiovision à l’automne. Un concert un peu particulier puisque ce seront quatre hologrammes qui représenteront Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus. "C’est une sorte de spectacle d’hommage à Abba avec au centre quelque chose que j’appelle des Abbatars , des versions numériques d’Abba", a expliqué ce dernier à l’AFP.

Mieux encore, une tournée mondiale se profile. C’est ce que Jean-Marie Potiez, biographe officiel du groupe pour les pays francophones, a confié à La Dernière Heure.

