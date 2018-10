Le samedi 1er décembre, grands et moins grands ont rendez-vous avec un spectacle mythique au Cirque Royal, à Bruxelles : le conte musical Émilie Jolie de Philippe Chatel. Les plus grands se souviendront des castings mythiques qui ont interprété cette comédie par le passé. Les enregistrements de 1979 et 1997 sont le fait d’Henri Salvador, Julien Clerc, Georges Brassens, Sylvie Vartan, Françoise Ahrdy, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Michel Fugain, Zazie, Axelle Red, Florent Pagny ou encore Alain Bashung. Les plus jeunes, eux, pourront découvrir dans le rôle-titre, la jeune Gloria des Kids United qui parvient à 11 ans et demi à mener de front les concerts des Kids et l’aventure Émilie Jolie.

De passage à Bruxelles ce vendredi pour promouvoir le spectacle, celle-ci a confirmé la sortie d’un album impliquant les Kids United ancienne et nouvelle génération. Intitulé L’esprit de Noël, il sera disponible le 23 novembre et contiendra douze titres… de Noël.

"Sur ce disque, je vais interpréter une chanson mythique de Noël, explique Gloria avec enthousiasme. Il s’agit de Petit Papa Noël , de Tino Rossi." Elle signe également un duo en compagnie de Jérémy Chapron : On attendait Noël.

Les autres Kids United impliqués sont Nilusi qui interprète Le plus beau Noël et Jingle Bells en duo avec son frère, Ilyana qui s’attaque à une autre classique de saison : Mon beau sapin, roi des forêts, et Dylan qui reprend Vive le vent.

En ce qui concerne les Kids United Nouvelle Génération, la tournée débutera en janvier prochain avec un passage obligé par Forest National le 28 avril.

Tracklist complète:

Petit Papa Noël: GLORIA (KIDS UNITED)

Le plus beau Noël: NILUSI NISSANKA (KIDS UNITED)

Noël Blanc: NEMO SCHIFFMAN (The Voice Kids)

Ave Maria de Schubert : LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-MARC

Jingle Bell: NILUSI NISSANKA en duo avec son frère, SURANGA NISSANKA

Vive le vent : DYLAN (KIDS UNITED Nouvelle Génération)

Mon beau sapin, roi des forêts: ILYANA (KIDS UNITED Nouvelle Génération)

Douce Nuit/Silent Night: SARA

All I Want for Christmas(Version Mariah Carey): STEFANIA (Pays-Bas)

Last Christmas: Angelina (The Voice Kids)

Let It Snow: Raffi Arto (The Voice)

On attendait Noël: Gloria (KIDS UNITED) & Jérémy Chapron