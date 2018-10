Charles Aznavour est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Mouriès, dans le massif des Alpilles au sud de la France, à l'âge de 94 ans.

L'artiste à la carrière longue de plus de 70 ans a composé pas moins de 1.400 chansons et vendu plus de 180 millions de disques dans le monde, en tissant des liens particuliers avec la Belgique. Malgré son âge canonique, Charles Aznavour n'a jamais perdu la flamme de la chanson. Il devait ainsi se produire à Forest National le 26 octobre prochain avant d'entamer une mini-tournée en France.

Infatigable, Aznavour avait d'abord annoncé mettre un terme à ses prestations scéniques. A l'occasion de ce qui avait été annoncé comme son dernier concert en Belgique en novembre 2015, et qui le demeurera finalement, l'artiste avait été fait commandeur de l'Ordre de la Couronne par le roi Philippe. Un peu plus tôt, en 2004, l'auteur-compositeur-interprète avait déjà été élevé au rang d'officier de l'Ordre de Léopold.

A l'occasion de la remise de son titre de commandeur au palais d'Egmont en 2015, il avait remercié les spectateurs belges qui ont "de tout temps été un excellent public, qui n'ont jamais douté, ce qui n'a pas toujours été le cas en France".

Le chanteur avait narré ses souvenirs bruxellois, rappelant que sa chanson "Je m'voyais déjà", évoquant les doutes de la France aux prémices de sa carrière, avait été écrite en une nuit à l'hôtel Amigo, au sortir de l'ancien cabaret "Le Moulin Rouge" place de Brouckère. Il s'était également souvenu avoir prêté un studio de danse à Brel qui ne savait où dormir à Paris alors que débutait sa carrière.

En 2000, Charles Aznavour avait également été fait Citoyen d'Honneur de la ville de Charleroi.