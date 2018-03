Musique Au diable la retraite, le venin des Scorpions coule encore et toujours dans leurs veines

"On a essayé de se retirer il y a quelques années, confie Matthias Jabs, le guitariste des Scorpions âgé de 62 ans. On avait annoncé la fin de notre carrière mais c’était trop tôt, nous avons fait une erreur. Durant le Farewell Tour, on avait remarqué qu’on s’était trop amusé et que les fans ne voulaient plus nous laisser partir. C’était trop tôt et maintenant, huit ans plus tard, on profite toujours autant. On a pris la bonne décision de ne pas tout arrêter."