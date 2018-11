L’ego de Victoria Beckham vient d’en prendre un sacré coup. Son absence pour la mini-tournée des Spice Girls l’été prochain n’a pas le moins du monde refroidi l’enthousiasme des fans. Que du contraire, même. À peine les tickets étaient-ils mis en vente sur Internet, samedi matin, que 700 000 acheteurs déchaînés faisaient la queue électroniquement sur le site Ticketmaster. À tel point que cinq dates ont été ajoutées aux six initiales, portant le nombre total de places pour cette tournée à 558 609.

Trop peu pour satisfaire la demande. "Nous avons vendu des centaines de milliers de places en quelques minutes dans tout le pays , a expliqué Andrew Parsons de Ticketmaster. La demande pour les concerts des Spice Girls était hors normes. Le record anglais pour Ticketmaster a été pulvérisé, c’était la vente la plus chargée de tous les temps."

Et pourtant, aucune date n’était sold-out ce dimanche. Ce qui s’explique probablement par un conflit entre la nostalgie et le portefeuille. Mais aussi et surtout par la razzia effectuée par des sites de reventes. Pour le concert inaugural du 29 mai à l’Ethiad Stadium de Manchester, par exemple, alors que les prix officiels varient de 75 à 274 €, sur Viagogo, ils grimpent en flèche de 132 € à 304 €. Idem pour le tout dernier, le 15 juin dans l’immense stade de Wembley (90 000 places…). Officiellement, les tickets valent de 75 à 338 €. Mais on ne les trouve plus sur Viagogo que dans une fourchette allant de 155 € à 510 €. Et malgré ces tarifs, c’est déjà rempli à 90 %.

Autant dire que du côté des chanteuses stars des années 90, on se frotte déjà les mains. Selon le site TMZ, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm et Geri Halliwell avaient négocié un cachet de 2,47 millions € par personne pour les six concerts inauguraux. Soit plus de 411 666 € par performance scénique. Vu le succès, il est très peu probable qu’elles aient revu leurs exigences à la baisse pour les prestations supplémentaires. Elles devraient donc empocher, chacune, au moins 4,5 millions € pour onze concerts. De quoi leur garantir d’ores et déjà une excellente année 2019.