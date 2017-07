Nous étions aux Francofolies de Spa ce samedi. Voici ce que nous avons aimé et moins aimé.

+/- Noa Moon

Nous l'avions déjà écrit, l'affiche manque un peu d'envergure cette année, pourtant, samedi après-midi, Noa Moon a mis toute l'assemblée du village Francofou d'accord avec sa folk/pop aérienne. La jeune chanteuse belge manque encore un peu d'assurance sur scène, sa fausse mèche rebelle cache une certaine fragilité, mais ses balades touchantes et doucement électroniques collent parfaitement à l'ambiance familiale et bon enfant du festival. Une belle petite sucrerie légère, moyennement consistante, mais idéale pour un début d'après-midi.

+ BaliMurphy

Eux, en revanche, ont de la bouteille. Les Bruxellois de Balimurphy tentent d'imposer leur univers poétique depuis près de quinze ans maintenant, sans réellement parvenir à tirer leur épingle du jeu. Trop commun, malgré la qualité indéniable de ses excellents musiciens bruxellois et les textes très bien écrits de Cédric Van Caillie, le groupe a toujours été bon sans convaincre un public plus large. Quand il débarque avec un line up plus électrique, ce samedi, la surprise est donc de taille. Le son plus « couillu » sied fort bien aux nouveaux morceaux de « Bali » et donne une vraie dimension live à un groupe qui en manquait lorsqu'il se produisait sur une grande scène. Les deux premières compositions interprétées à Spa donnent une belle gifle à l'assistance, et ce nouveau guitariste passe merveilleusement bien. Malheureusement, le public est Francos est relativement léthargique et nos folkeux reviennent à leurs premières amours avant de lâcher quelques petites pépites folk-rock. A suivre…

© HAULOT ALEXIS



+ The Muddy States

Finalement, LA grosse surprise de ces Francos vient de la scène gratuite (fort bonne initiative spadoise) qui programme sur le coup de 18h un sympathique groupe irlandais… pardon liégeois qui nous balance en pleine figure un punk rock celtique d'excellente composition. Les mecs parlent à peine anglais mais qu'importe, tout y est : violon virevoltant, guitares énergiques, et bonhomie typiquement wallonne. Un petit régal d'exotisme sautillant, dans une programmation qui manque un rien de surprises.

+ Baloji