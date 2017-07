La fin est proche, mais il nous reste encore quelque groupes sympathiques à voir avant de clôturer ce cru 2017 des Francofolies.

+- Dario Mars and The Guillotines

Le démarrage semble rude ce dimanche, pour les festivaliers. Sur le coup de 15h, la scène qui s'apprête à accueillir Dario Mars and The Guillotines fait face à une pelouse pratiquement vide. On en est déjà au troisième show de la journée mais on a le sentiment que le gens viennent de se lever et que les visiteurs accusent le coup. Les quatre rockeurs bruxellois, eux, débordent d'énergie, à l'image de la chanteuse Bineta Saware qui multiplie les poses et harangue un public qui s'étoffe progressivement. Le groupe livre une prestation électrique, partagée entre des compositions bien lourdes proches du punk et du Stoner Rock, et des plages plus rockabilly dans lesquelles les musiciens de Dario Mars and The Guillotines sont manifestement plus à l'aise. Plus les morceaux sont aérés, plus Renaud Mayeur (guitariste et principal compositeur de la formation) se lâche et nous gratifie de solos bien conçus. Un rien horripilante, à force de s'agiter dans tous les sens, Bineta Saware finit elle aussi par canaliser son énergie au bénéfice du groupe. Une bonne petite formation rock'n'roll qui devrait sans doute prendre du galon dans les années à venir.

© Alexis Hautot



+ Gipsy Rufina

Après "The Muddy States" samedi, c'est encore de la scène gratuite qu'est venue la meilleure surprise musicale, dimanche, avec le baroudeur italien "Gipsy Rufina". Sorte de Seasick Steve (vieux bluesman américain) version transalpine avec son banjo, ses vieilles guitares faites main, son anglais sudiste et ses textes décalés. Manifestement à l'aise devant une petite audience, le bonhomme s'amuse, livre quelques phrases dans un français chantant et installe rapidement une atmosphère apaisante qui donne envie de sourire et de taper du pied. Les enfants s'éclatent, et nous aussi avec ce folk rock typique des grands espaces du sud des Etats-Unis où Rufina a manifestement fait ses gammes. Un petit vent de fraîcheur dans une journée terriblement plan-plan.

- Benjamin Schoos

Nous aimons beaucoup Benjamin Schoos, l'homme a de la classe, un univers, une plume, et vingt ans de carrière. Mais à 17h, sur l'une des deux grandes scènes et en fin de festival, son pop rock manque cruellement d'allant. Poli, le public écoute ses textes et assiste au numéro de crooner dont l'homme a le secret ("C'est un ravissement d'être ici" lâche-t-il entre eux morceaux) mais tout cela ne décole pas et nous ennuie assez rapidement. Dommage, car c'est un bel artiste, sans doute placé au mauvais endroit au mauvais moment. Espérons que Cocoon et enfin Patricia Kaas dynamitent un peu tout ça, ou une partie du public des Francos risque de repartir à la maison plus tôt que prévu