Nous avons passé la fête nationale à Disney... pardon.... Tomorrowland! Et voici nos impressions sur la première des six journées que durera le festival anversois.

+ Le site

Que l'on aime ou non cette grande messe électronico/commerciale, le site est incroyable. Le parc de Boom est immense et sied parfaitement à la démesure des organisateurs qui y ont installé 16 scènes plus féériques les unes que les autres. Comme chaque année, les décors claquent. La Mainstage se la joue cirque aux horreurs et déploie un gigantesque châpiteau à l'ancienne avec tout le décorum adéquat: manège vintage, vieux rideaux de foire, faux arrière plan industriel,... Tous les autres lieux ont récupéré les décors des années précédentes et proposent donc chacun leur propre univers: Aquarium vertical, bibliothèque digne de Harry Potter, tente fermée avec écrans futuristes prolongés sur la totalité du plafond et même un vieil immeuble abandonné qui ferait presque penser au mythique quartier berlinois de Kreuzberg. Les festivaliers ont payé cher, très cher pour pénétrer dans l'univers féérique parfaitement marketé par les organisateurs, mais à ce niveau-là, ils en ont eu pour leur argent.

+ Carl Cox

Le grand maître de la Techno House était programmé à 12h... en ouverture de festival. Signe que les temps changent, ou tout simplement que le public de Tomorrowland vient avant tout pour le show et non pour les grands noms mythiques de la musique électronique. Qu'importe, devant une Main Stage aux trois quarts vide, Carl Cox livre sans concession une house dure, à l'ancienne et fait danser une petite centaine de festivaliers aux anges. Sans doute le meilleur son avant Technasia et l'ami Jooris Voorn qui se produiront en fin de soirée.

+ La scène "Organ of Harmony"

On vous parlait d'aquarium géant ? Et bien c'est ici , devant la scène "Organ of Harmony" où le DJ se se cache entre pieuvres, calamars et un Némo version Godzilla. Outre le décorum, c'est également dans ce sympathique endroit que l'on écoutera Joris Voorn en fin de soirée, avant Cassius et Riton samedi, puis Fedde Legrand et Bob Sinclar, dimanche.

- Cette EDM omniprésente et si répétitive

L'ambiance de Tomorrowland est merveilleuse. Pour une raison qui nous échappe encore, le festival est devenu une sorte de grande messe de l'amour ou chacun vient représenter sa patrie, paré de drapeaux, couleurs nationales, etc,...

Malheureusement, c'est aussi LE grand rendez-vous des DJ EDM. Lisez "Electronic Dance Music", une sorte de Techno bon marché vendue en grande surface et sur bande FM qui propose sans arrêt le même schéma: un refrain nigaud, un DJ qui ne mixe pas grand chose avant de venir hurler "5,4,3,2,1,0" sur le devant de la scène, et enfin, une explosion de confetti sur une avalanche de basses bien basiques. L'ensemble est festif, certes, mais après quatre concerts ça devient lassant. Et vers 20h, on se prend à regretter que l'ami Carl Cox ait mixé à midi.

+ Adam Beyer et Amelie Lens

Même si les 2 milliards de photos Instagram labellisées "Tomorrowland" sont prises face à la MainStage, l'intérêt musical du festival est ailleurs. Sur la scène "Drumcore" par exemple, où Amelie Lens a littéralement retourné les amateurs du genre et où Adam Beyer servira de contrepoint parfait au symathique, mais un rien démodé Tiësto. Sans même parler de Steve Aoki, qui va certainement s'amuser à balancer de grands gâteaux à la crème dans la foule en guise d'apothéose.