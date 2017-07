On l'avait annoncée, tout le monde l'attendait : la pluie a fini par faire son entrée aux Francofolies, samedi soir, juste avant le concert de LA grosse tête d'affiche de cette édition 2017, Loïc Nottet. L'immense avantage du chanteur, danseur, compositeur carolo de 21 ans, c'est que sa solide base de fans essentiellement composée de jeunes filles de 14 ans, n'en a cure. Elles sont toutes là, agglutinées aux premiers rangs pour attendre leur héros sous la drache nationale. Quand celui-ci finit par faire son entrée à 22h, un cri strident et juvénile retentit donc logiquement dans l'assistance.

Live ou playback ?

L'ancien candidat de The Voice Belgique et du concours Eurovision de la chanson a le sens du show : un écran géant le montre perdu dans les limbes avant de débouler sur scène sous les « hourra » des adolescentes, et de virevolter avec une légèreté fort bien chorégraphiée. Effet garanti. Même trempé, le public semble ravi. On se demande pendant quelques minutes si le petit lutin dansant chante ou s'il fait du playback puisqu'il se démène comme un diable sans devoir reprendre sa respiration, mais au final, peu importe. Nottet est bon, assure visuellement et musicalement, déroule ses hits les uns après les autres, et donne enfin aux Francos un show digne de clôturer la programmation de la Scène Pierre Rapsat.

Petit tour au casino

Passé 23h, nous voilà en route vers la scène TRACE pour aller assister au show de « Tire le Coyote », mais nos pas sont finalement déviés vers un autre lieu symbolique de la ville : le Casino. Non pas pour aller bêtement perdre 50 euros à la roulette, mais pour assister à ce qui ressemble à un grand bal populaire à l'ancienne avec tout ce que cela implique : salle des fêtes, groupe de reprises et même tenue de soirée pour certaines jeunes filles qui se mélangent non sans un brin d'appréhension avec les festivaliers en short/baskets. De quoi rappeler à tout le monde que c'est aussi cela les Francofolies de Spa : une grande fête urbaine avec des soirées dans tous les cafés, des shows improvisés, et quantité d'activités.