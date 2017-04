"On se croirait au cinéma!"entend on dans la foule. Et pour cause, avec une scénographie à couper le souffle -dont un graphisme pro à la Stromae- et une voix à vous hérisser les poils, Loïc Nottet possède déjà un univers cinématographique à lui tout seul. D’une intro futuriste sur son nouveau titre Mud Blood à des chorégraphies à lui couper son propre souffle en passant par des tableaux où il joue les pantins désarticulés, le jeune prodige belge de 21 ans dégaine une énergie de dingue de bout en bout.

Un duo surprise avec BJ Scott et un album déja platinum !

« Pour mon tout premier concert, je suis à la maison, se réjouit d’emblée l’ancien vainqueur de Danse avec les Stars. J’ai attendu cette date avec beaucoup d' impatience et ça me touche beaucoup que vous soyez là. D’ailleurs, il parait que la longueur de la file ici à l’Ancienne Belgique est un record. Ca n’était apparemment jamais arrivé! Il faut dire que vous avez rempli deux fois cette salle en une après-midi alors… merci, car j'y suis pour rien, c’est grâce à vous (sourires)! »

Et avant de la retrouver ce mardi soir sur la RTBF pour la finale de The Voice Belgique, Loïc Nottet avait prévu une surprise pour son public lors de son rappel. A savoir un duo sur son tube (Rhythm Inside, qui lui a permis de finir 4e lors du l’Eurovision) avec Bj Scott. Et le moins qu’on puisse écrire, c’est qu’entre l'ancien poulain et sa coach, la magie opère toujours. Cette dernière en profite même pour lui remettre un disque de platine pour son album Selfocracy sorti le 31 mars. Une distinction qui signifie que le Belge a vendu 20 000 copies de son tout premier disque en même pas un mois! De quoi déconner un peu avec ses fans féminines qui lui balancent des objets sur scène. « Ne m’envoyez pas vos culottes, merci, sauf si elles ne sont pas usagées (rires)! »

Note: Plus de détails sur ce concert d'1h30 dans notre édition DH de ce lundi. Le jeune chanteur belge remet ça ce soir à l’AB (sold out) et sera aussi le 22 juillet aux Francofolies de Spa et les 25 et 26 novembre à Forest National.