Le chanteur belge est en feu ! Du moins à en croire son tout nouveau single "On Fire" , dont il vient de dévoiler un extrait ce vendredi sur son compte Instagram.



Un an et demi après la sortie de son premier album Selfocracy, le gagnant belge de Danse avec les stars fait donc son grand retour. En anglais, il y raconte l’histoire de deux enfants, l’un "trop seul pour être fort", l’autre "à la peau recouverte de cicatrices", qui finissent par "se relever" et voler de leurs propres ailes.

", peut-on notamment lire en commentaire sur Twitter."On Fire" annonce ainsi le second album du jeune Courcellois, prévu courant 2019.