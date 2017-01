Organisée hier soir à Liège, la deuxième cérémonie des D6Bels Music Awards a récompensé les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alice on the Roof a confirmé ses trois prix récoltés l’an dernier en remportant la catégorie artiste solo féminine de l’année et en voyant son disque Higher sacré album de l’année. Également plébiscité par le public, Puggy a été désigné groupe de l’année, artiste Classic 21 et primé pour ses concerts. Quant aux Liégeois de Dan San, ils repartent avec les titres d’artiste La Première et du meilleur visuel pour leur album Shelter.

Le vote des professionnels du secteur a mis la chanteuse de jazz Mélanie de Basio à l’honneur pour ses talents de musicienne et d’auteur-compositeur, tandis que Mustii s’est imposé comme la révélation de l’année.

La sensation de la soirée , a été le couronnement de Loïc Nottet comme artiste solo masculin de l’année. Il aura suffi d’un seul single, Million Eyes, sorti fin octobre et déjà vu plus de 5 millions de fois sur YouTube, pour que le phénomène de The Voice et Danse avec les stars rafle la mise alors que son premier album n’est pas encore sorti. Tout cela, un an après avoir décroché le hit de l’année 2016 avec Rythm Inside, une catégorie qui restait à être attribuée au moment de mettre notre édition sous presse.

Les autres lauréats de la soirée sont : Saule, artiste VivaCité, Henri PFR, artiste Pure (ex-FM), et Baloji pour son clip Spoiler. Le claviériste et organiste André Brasseur a reçu le prix d’honneur.