Alors que Laeticia est revenue en France pour s'occuper de la promotion de l'album posthume de son défunt mari, Mamie Rock ravive les tensions entre sa petite fille et les deux aînés du chanteur. Même si cette dernière affirme vouloir voir les deux clans se réconcilier, elle n'hésite pas à montrer son soutien total à Laeticia et à dénoncer la méchanceté dont on fait preuve David et Laura.





Elle va jusqu'à expliquer une discussion qu'elle avait eu avec Johnny au cours de laquelle ce dernier se serait plaint de ses deux enfants, David et Laura. "Mes aînés sont deux diables", aurait confié le chanteur à Mamie Rock.





L'accalmie tant attendue n'est peut-être donc pas pour tout de suite...